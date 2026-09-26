Сенатори закликають Трампа відкликати запрошення путіна на саміт G20

Двопартійна група з 14 сенаторів закликала президента США відкликати запрошення Путіна на грудневий саміт «Групи двадцяти» в Маямі.

Як передає Укрінформ, відповідний лист главі Білого дому ініціювали голова Комітету Сенату у справах збройних сил Роджер Вікер та провідна демократка Комітету з міжнародних відносин Джин Шахін.

«Президент Путін несе одноосібну відповідальність за розв’язання повномасштабної загарбницької війни Росії проти України, – ідеться в документі. – Дозвіл брати участь у саміті G20 у Сполучених Штатах викликає серйозні занепокоєння щодо легітимізації та сприйняття як норми дій уряду, який продовжує щодня атакувати українські цивільні об’єкти».

Крім того, нагадали сенатори, РФ допомагає Ірану чинити напади на американських військових на Близькому Сході, а також активізувала діяльність з ведення гібридної війни по всій Європі, зазначили сенатори.

Політики нагадали, що останнім часом представники російської влади вже брали участь у низці засідань G20 у США, зокрема, глава Мінфіну Антон Силуанов – у зустрічі міністрів фінансів у Північній Кароліні.

За їхніми словами, Путін, Силуанов та інші представники російських делегацій, котрі беруть участь у заходах G20, перебувають під санкціями за діяльність, яка завдає шкоди національній безпеці США.

Сенатори також вказали, що Росія продовжує війну проти України та відмовляється погоджуватися на «справедливу й тривалу мирну угоду».

«Сполучені Штати мають чинити сильний економічний і політичний тиск на президента Путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів для серйозних мирних переговорів», – наголошується у листі.

За словами авторів, якщо Путіна «не ізолювати на міжнародній арені, то який стимул матиме Росія, аби погодитися на припинення вогню?»

У зв’язку з цим вони закликали Трампа відкликати запрошення кремлівського очільника та забезпечити, щоб інші підсанкційні посадовці РФ, які несуть відповідальність за війну проти України, не брали участі в майбутніх заходах G20, «доки Росія не погодиться на справедливий і тривалий мир».