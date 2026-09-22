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Пентагон: Армія США уклала контракт з Україною на постачання розвідувальних дронів Raybird

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Армія США уклала контракт на $10,64 млн з американським підрозділом української компанії Skyeton на постачання розвідувальних безпілотників Raybird.

Про це йдеться у заяві на сайті Пентагону.

Як зазначається, контракт з фіксованою ціною було оголошено 18 вересня, а на тендер надійшла лише одна заявка.

«Компанія Skyeton Inc. отримала контракт на придбання обладнання та послуг безпілотних літальних апаратів Raybird за фіксованою ціною у розмірі 10 640 000 доларів США», – йдеться у повідомленні.

Згідно з контрактом, Skyeton має поставити безпілотники орієнтовно до 15 грудня 2026 року. Уточнюється, що місце проведення робіт та джерела фінансування визначатимуть окремо для кожного замовлення.

В американському відомстві поки не розкрили підрозділ-отримувач та кількість безпілотників, які армія отримає за контрактом. Також невідомо, чи використовуватимуть системи для випробувань, підготовки персоналу або безпосередньо в операційній діяльності.

Варто зазначити, що Raybird є розвідувальним безпілотником української компанії Skyeton. За даними виробника, максимальна злітна вага апарата становить 23 кг, а розмах крила залежно від конфігурації – від 2,96 до 4,2 м. Зокрема, також Raybird може перебувати у повітрі до 24 годин.

Пентагон
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