Пентагон: Армія США уклала контракт з Україною на постачання розвідувальних дронів Raybird

Армія США уклала контракт на $10,64 млн з американським підрозділом української компанії Skyeton на постачання розвідувальних безпілотників Raybird.
Про це йдеться у заяві на сайті Пентагону.
Як зазначається, контракт з фіксованою ціною було оголошено 18 вересня, а на тендер надійшла лише одна заявка.
«Компанія Skyeton Inc. отримала контракт на придбання обладнання та послуг безпілотних літальних апаратів Raybird за фіксованою ціною у розмірі 10 640 000 доларів США», – йдеться у повідомленні.
Згідно з контрактом, Skyeton має поставити безпілотники орієнтовно до 15 грудня 2026 року. Уточнюється, що місце проведення робіт та джерела фінансування визначатимуть окремо для кожного замовлення.
В американському відомстві поки не розкрили підрозділ-отримувач та кількість безпілотників, які армія отримає за контрактом. Також невідомо, чи використовуватимуть системи для випробувань, підготовки персоналу або безпосередньо в операційній діяльності.
Варто зазначити, що Raybird є розвідувальним безпілотником української компанії Skyeton. За даними виробника, максимальна злітна вага апарата становить 23 кг, а розмах крила залежно від конфігурації – від 2,96 до 4,2 м. Зокрема, також Raybird може перебувати у повітрі до 24 годин.
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