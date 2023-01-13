МО Литви: Захід має збільшити постачання зброї українцям просто зараз

Литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас заявив, що в умовах, коли російські зс намагаються заволодіти ініціативою, Захід має збільшити постачання зброї українцям просто зараз.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Delfi.

«росія намагається взяти ініціативу до своїх рук, але поки їй це вдалося лише локально. І це не означає, що становище українців стало дуже добрим або що українцям нічого не потрібно робити, окрім як чекати, доки російська армія знову десь схибить. Це не так. Українцям потрібно докласти дуже великих зусиль, партнерам України потрібно вже зараз відправляти багато зброї та боєприпасів», - сказав Анушаускас журналістам.

Крім того, за його словами, заява Польщі про надання Україні танків Leopard вплине на постачання Україні з інших великих держав.

«Рішення поляків, французів та інших країн – все має певний вплив. Уже не перший місяць говорять про те, що необхідно організувати постачання важкого бронетанкового озброєння в Україну. Просто кількість, про яку зараз заявляють, поки що невелика.., і поки що ці цифри не такі, які б щось визначали на полі бою. Але це лише початок, і я переконаний у цьому, тому що рано чи пізно постачання має збільшитися», - зазначив міністр оборони Литви.

У четвер раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що війна росії в Україні досягла вирішальної стадії. За його словами, в лютому росія планує широкомасштабний наступ, тому, зазначив Науседа, Захід має збільшити військову підтримку українців, які воюють проти окупантів.