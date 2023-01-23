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Претендентка на активи Демурінського ГЗК була серед фігурантів кримінальних проваджень НАБУ

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Претендентка на активи Демурінського ГЗК була серед фігурантів кримінальних проваджень НАБУ

23 січня ВАКС розпочне вирішальне засідання за підсумками якого має бути поставлено крапку у резонансній справі Міністерства юстиції України проти російського титанового мільярдера Михайла Шелкова. Від рішення суду залежить, чи буде стягнуто в санкційному порядку на користь держави Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат та інші активи, які й досі знаходяться під фактичним контролем російських резидентів повідомляє commets.ua

Справа у тому, що у розпал російського військового наступу на Україну, кіпрська компанія Bolatico Limited купила за 3750 євро у провідної російської титанової корпорації «ВСМПО-Авісма» 75% акцій компанії Limpieza Limited і стала власником 100% корпоративних прав «Демурінського гірничо-збагачувального комбінату» (Дніпропетровська обл.). Компанією Bolatico Limited, якій раніше вже належало 25% акцій Limpieza Limited, володіє зареєстрована у Відні (Австрія) громадянка України Світлана Ільтьо.

На думку Міністерства юстиції України, угода із придбання 75% акцій компанії Limpieza Limited є цілковито фіктивною і має на меті приховати реальних бенефіціарів ДемГЗК, які фактично залишилися незмінними. Також Мінюст звинувачує Bolatico у порушенні режиму національних санкцій щодо Шелкова/ВСМПО-Авісма/Limpieza Limited, які вже діяли на момент підписання угоди купівлі-продажу акцій та недотриманні вимог антимонопольного законодавства щодо отримання офіційного дозволу на укладання угоди.

Bolatico, натомість, усе заперечує і намагається представити С.Ільтьо у якості сумлінного інвестора. Головний аргумент - санкції РНБО не поширюються на кіпрську юрисдикцію, а щодо самої С.Ільтьо вони не застосовувалися, тож її активи не можуть бути стягнуті в дохід держави.

Доки триває суд, журналісти дослідили наявну інформацію про власницю і директорку Bolatico Limited Світлану Ільтьо та дійшли висновку, що претендентка на володіння активами Дем ГЗК раніше вже неодноразово опинялася у полі зору правоохоронців та була фігурантом низки резонансних справ щодо нанесення фінансових збитків українській державі. До того ж, С.Ільтьо має багаторічні зв’язки із громадянами України та РФ, які мають безпосереднє відношення до титанового бізнесу та постачань титанової сировини на підприємства ОПК Росії. В цілому, на думку ЗМІ, вона ніколи не була і не може вважатися легальним гравцем титанового ринку, натомість є професійним «номіналом» з тривалою історією, строкатою біографією та очевидною належністю до пулу компаній екс-ТОП-менеджерів ОГХК Р.Журило та Ю.Перцева, щодо яких досі тривають антикорупційні розслідування в Україні. Зокрема, саме вона була серед фігурантів розслідування НАБУ, яке виявило злочинні схеми із продажу продукції ОГХК її колишніми менеджерами Р.Журило та Ю.Перцевим, які спричинили державі фінансові збитки на суму 300 млн. грн. Детально усі зв'язки учасників цієї злочинної схеми було викладено у доповіді директора НАБУ А.Ситника https://nabu.gov.ua/novyny/sprava-oghk та у матеріалах суду по кримінальному провадженню № 52016000000000005 від 14.01.2016 https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/66895843/

Журналісти comments.ua називають С.Ільтьо учасницею злочинної бізнес-групи, яка протягом багатьох років будувала і контролювала тіньові схеми в титановій галузі України, чим спричинила багатомільйонні фінансові збитки, створила загрози національній безпеці, призвела до втрати контролю над стратегічними активами, генерувала корупцію та доводила до деградації цілі підприємства. Тепер, у самий розпал війни з РФ, група претендує на легалізацію та легітимне володіння одним з ключових титанових активів, можливо, в інтересах ворога.

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