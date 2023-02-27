Уоллес: Війна росії проти України може тривати ще щонайменше рік

Війна росії проти України може тривати ще щонайменше рік. Глава правлячого режиму рф володимир путін не зупиниться, навіть попри колосальні втрати. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес, повідомляє британський телеканал Sky News у неділю, 26 лютого.
Чиновник на запитання щодо можливості продовження воєнних дій ще 12 місяців відповів ствердно.
"Коли хтось перейшов межу і вважає, що це нормально - чинити так із власним народом, фактично перетворюючи армію на м'ясорубку, я думаю, він не зупиниться", - пояснив він свої прогнози.
росія продемонструвала повну зневагу не лише до життя людей в Україні, "а й до своїх власних солдатів", наголосив глава міноборони Британії.
Зі слів Уоллеса, понад 188 тисяч російських солдатів загинули або були поранені внаслідок "катастрофічного прорахунку" путіна.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023