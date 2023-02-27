Уоллес: Війна росії проти України може тривати ще щонайменше рік

Війна росії проти України може тривати ще щонайменше рік. Глава правлячого режиму рф володимир путін не зупиниться, навіть попри колосальні втрати. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес, повідомляє британський телеканал Sky News у неділю, 26 лютого.

Чиновник на запитання щодо можливості продовження воєнних дій ще 12 місяців відповів ствердно.

"Коли хтось перейшов межу і вважає, що це нормально - чинити так із власним народом, фактично перетворюючи армію на м'ясорубку, я думаю, він не зупиниться", - пояснив він свої прогнози.

росія продемонструвала повну зневагу не лише до життя людей в Україні, "а й до своїх власних солдатів", наголосив глава міноборони Британії.

Зі слів Уоллеса, понад 188 тисяч російських солдатів загинули або були поранені внаслідок "катастрофічного прорахунку" путіна.