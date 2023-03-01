FRA: Українські біженці в Європі стикаються з проблемами в освіті

Українські біженці здобули широку підтримку по всій Європі. Але більшість стикається з проблемами в освіті, пошуку роботи та зведенням кінців з кінцями.

Про це говориться у масштабному опитуванні, в якому взяли участь 14,5 тисячі біженців, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Агентство ЄС з основних прав (FRA).

Швидка активація Директиви ЄС про тимчасовий захист дозволили людям, які рятуються від конфлікту, швидко влаштуватися, працювати, подорожувати та отримувати доступ до послуг по всій Європі.

У звіті FRA "Fleeing Ukraine" зібрано відповіді приблизно 14 500 осіб, які втекли від війни та оселилися в ЄС.

Виявилося, що третина біженців почувається частиною суспільства приймаючої країни, але також кожен третій хотів би повернутися до України.

Опитування показує, які практичні проблеми залишаються в українців за кордоном:

Мова. 23% біженців у Європі відвідують мовні курси. При цьому незнання місцевої мови є основною причиною, через яку люди кидають навчання, не працюють або насилу отримують медичну допомогу.

"Дуже важко перебувати в країні, де ти не розумієш і не говориш мовою. Це дуже велика проблема у вирішенні багатьох питань", – сказала одна українка у Німеччині.

Житло. Хоча 59% платять за своє житло, їм часто доводиться користуватися загальними зручностями: туалетом чи кухнею. Багатьом не вистачає усамітнення чи тихого місця для занять дітей.

Освіта. 59% дітей відвідують онлайн-навчання в українській школі або навчаються самостійно із матеріалами чи підтримкою з України.

Робота. Тільки 33% мають оплачувану роботу, а 33% жінок не працюють, тому що їм потрібно дбати про дітей чи літніх/хворих родичів. 48% кажуть, що їхня нова робота була нижчою за рівень їхньої освіти, а 30% кажуть, що їх експлуатували на роботі.

Вартість життя. 79% біженців ледве зводять кінці з кінцями.

Здоров'я. 49% почуваються пригніченими після приїзду до країни перебування. 49% маленьких дітей відчувають труднощі зі сном та/або концентрацією уваги.

Опитування проводили у 10 країнах ЄС: Польщі, Німеччині, Чехії, Естонії, Болгарії Угорщини, Італії, Румунії, Словаччини та Іспанії.