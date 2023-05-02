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В Україні значно подорожчала свинина

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Закупівельні ціни на свинину в живій вазі не змінювалися на початку 2023 року. Проте у квітні зросли більш ніж на 20%. Спеціалісти прогнозують збереження цін на поточному рівні.

Про це повідомляє прес-служба агрохолдингу KSG Agro.

У першому кварталі середня ціна свиней забійних кондицій становила 67,76 грн/кг, то вже у квітні досягла 79,95 грн/кг, а в останній тиждень - 83,06 грн/кг.

"Після цінового затишшя у першому кварталі з початком весни ми спостерігали активність заготівельників, які збільшували закупівлі свинини, у тому числі в очікуванні підвищеного попиту в передпасхальний період. Водночас пропозиція якісної кондиційної свинини у військовий період була і залишається стриманою. Результатом стало підвищення закупівельних цін", - зазначається в повідомленні.

У прес-службі агрохолдингу зазначають, що нині зберігається рівень пропозиції, що нижчий від попиту на свинину.

"При цьому вітчизняні виробники свинини не можуть повністю задовольнити попит, оскільки під час передпасхальної активності заготівельників максимально розпродавали свинину в живій вазі, а деякі продавали свиней навіть раніше від планових термінів, то є з меншою вагою", - йдеться в повідомленні.

У найближчій перспективі ціни на свинину у живій вазі будуть у коридорі 75-85 грн/кг, вважають в KSG Agro.

Асоціація Свиноводи України (АСУ) середня ціна закупівлі свиней забійних кондицій у січні-березні 2023 року склала 67,76 грн/кг, що на 0,6% нижче, ніж у четвертому кварталі 2022-го.

свинина
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