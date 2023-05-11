Бадрак: росія зберігає від 11 000 до 29 000 старих машин

росія сьогодні може випускати приблизно 150 нових танків на рік, проте вона зберігає від 11 000 до 29 000 старих машин, які можна відремонтувати. Про це сказав директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак в інтерв'ю Укрінформу.
Бадрак вважає, що провідний російський виробник бронемашин уралвагонзавод здатний виробляти не більше 30 нових танків на місяць, а на рік на межі можливостей видавати до 150 танків.
Водночас, зазначив він, росія має приблизно десяток заводів з ремонту та відновлення старої бронетехніки.
"За різними даними, росія може мати від 11 000 до 29 000 старих танків", – сказав Бадрак. Експерт припускає, що з трьох танків, які перебувають на зберіганні, може бути зібраний один придатний до бойового використання.
Бадрак також послався на дані Українського інституту майбутнього, згідно з якими у підготовленому росією резерві станом на лютий 2023 року було зосереджено до 1600-1650 танків старих зразків.
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