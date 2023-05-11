Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Бадрак: росія зберігає від 11 000 до 29 000 старих машин

154

росія сьогодні може випускати приблизно 150 нових танків на рік, проте вона зберігає від 11 000 до 29 000 старих машин, які можна відремонтувати. Про це сказав директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак в інтерв'ю Укрінформу.

Бадрак вважає, що провідний російський виробник бронемашин уралвагонзавод здатний виробляти не більше 30 нових танків на місяць, а на рік на межі можливостей видавати до 150 танків.

Водночас, зазначив він, росія має приблизно десяток заводів з ремонту та відновлення старої бронетехніки.

"За різними даними, росія може мати від 11 000 до 29 000 старих танків", – сказав Бадрак. Експерт припускає, що з трьох танків, які перебувають на зберіганні, може бути зібраний один придатний до бойового використання.

Бадрак також послався на дані Українського інституту майбутнього, згідно з якими у підготовленому росією резерві станом на лютий 2023 року було зосереджено до 1600-1650 танків старих зразків.

Бадрак
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 11 мая 2023
Среда, 10 мая 2023
Вторник, 9 мая 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Яка бізнес-філософія допоможе українським підприємствам підкорити світові ринки?

Українському бізнесу буде складно у великих обсягах пробиватися на міжнародні ринки, де існує серйозна конкуренція. Свіжий приклад із забороною експорту української агропродукції східноєвропейськими країнами наочно це доводить

Тимчасова націоналізаця «Укрнафти» та «Укртатнафти»: quo vadis?

Після «націоналізації» державної «Укрнафти» та «Укртатнафти» керівництво компаній почало отримувати мільйонні зарплати на місяць, що жодним чином не вплинуло на якість роботи компаній чи їхню прибутковість
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Про роль неекономічних дисциплін в розбудові економіки

Намагання копіювати успішні моделі інших країн та відсутність належної уваги економістів до корисних знань з інших дисциплін заважає розвитку української економіки
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023