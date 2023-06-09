Bloomberg: Китай чинить тиск на ЄС через торговельні обмеження

Китай чинить тиск на Європейський Союз за зачиненими дверима, аби блок скасував запропоновані торговельні обмеження щодо китайських компаній.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Китайські дипломати зустрічалися зі своїми європейськими колегами в Брюсселі та Пекіні протягом останніх тижнів. Європейська комісія розглядає заходи щодо восьми китайських компаній, які “безпосередньо підтримують військово-промисловий комплекс росії”.

Відомо, що китайська сторона погрожувала помстою, якщо експортні обмеження триватимуть. Вона, ймовірно, може бути націлена на блок на інституційному рівні.

Посол Китаю в ЄС Фу Цун зі свого боку заявив, що Пекін все ще хоче вирішити проблему "шляхом співпраці". Він закликав ЄС надати докази того, що китайські компанії працюють в обхід європейських санкцій проти росії. “Якщо європейська сторона запровадить санкції проти китайських компаній, не надавши нам жодних вагомих доказів, тоді ми, безумовно, помстимося”, − додав він.

Минулого місяця офіційний представник міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь заявив, що економічна торгівля його країни з росією “цілком чесна”. “Якщо згадані вами повідомлення правдиві, дії ЄС серйозно підірвуть взаємну довіру та співпрацю між Китаєм та ЄС, а також поглиблять розкол та конфронтацію у світі”, − додав він.

Bloomberg зазначає, що запропоновані обмеження з’явилися на тлі того, що зв’язки Китаю з ЄС, здавалося, стабілізувалися після того, як санкції ЄС проти китайських чиновників за ймовірні порушення прав людини зірвали довгоочікувану інвестиційну угоду. Після того, як Сі у жовтні втретє очолив КНР, лідери Німеччини та Франції відвідали Пекін, а президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн спробувала розрядити ситуацію, запропонувавши країнам “зменшити ризики”, а не “від’єднатися” від другої найбільшої економіки світу.

Новий розвиток подій між ЄС і Китаєм може ускладнити запланований візит прем'єр-міністра Китаю Лі Цяна до Німеччини наприкінці червня, а також поїздку глави МЗС ЄС Жозепа Борреля до Пекіна у липні.

Китай стикається зі все більшим списком санкцій, тарифів і експортного контролю з боку США та їхніх союзників у міру зростання геополітичної напруженості. Пекін намагався відповісти таким чином, щоб Китай виглядав жорстким, не відлякуючи іноземних компаній і не завдаючи шкоди ланцюжкам постачання країни.

Нагадаємо, результати опитування Європейської ради з міжнародних відносин показують, що 41% європейців схвалюють санкції ЄС вропи проти Пекіна у разі, якби Китай постачав боєприпаси та зброю до росії. Запровадження обмежень підтримують навіть якщо вони завдадуть шкоди західній економіці.