ISW: Українські військові мають тактичну перевагу при проведенні атак у нічний час

Українські військові мають тактичну перевагу при проведенні атак у нічний час завдяки наданому Заходом обладнанню із сучасними системами нічного бачення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

російські джерела зазначають, що ЗСУ проводять атаки вночі, тому що західне обладнання забезпечує ЗСУ "відмінну" оптику нічного бачення. Нічні штурми дозволяють українським силам ефективніше використовувати західне обладнання.

Багато російських джерел заявляють, що останніми днями українські військові посилили нічні атаки, щоб максимально використати переваги, що надаються західними системами.