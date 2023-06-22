Свириденко: Україна планує збільшити ВВП до $1 трильйона

Україна ставить собі за мету за десять років збільшити валовий внутрішній продукт (ВВП) до $1 трильйона.
Про це перша віцепрем'єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила під час виступу на Конференції з питань відновлення України, яка проходить у Лондоні, передає кореспондент Укрінформу.
"Ми поставили собі амбітну ціль - досягнути ВВП у розмірі $1 трильйона (за 10 років - ред.). Це дозволить зробити економіку країни потужною і дозволить підвищити рівень життя", - сказала Свириденко.
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