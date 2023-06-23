Федоров: У Дії з’явиться можливість розмитнення та перереєстрації авто

Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у четвер анонсував 5 нових сервісів, які будуть доступні у сервісі "Дія".

Про це пише УНН.

"5 нових сервісів, які запустимо в Дії. Серед них — довгоочікувані сервіси для водіїв: розмитнення та перереєстрація авто в кілька кліків. Вони матимуть потужний антикорупційний ефект та зекономлять купу часу для громадян. Також у роботі документи про освіту, зміна місця проживання та відшкодування вкладникам збанкрутілих банків", - написав Федоров у Telegram.