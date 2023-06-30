НКРЕКП піднімає тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення з 1 липня

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг прийняла рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, яке буде відбуватися у два етапи – з 1 липня та з 1 вересня, передає УНН.
Відбулося засідання Комісії у формі відкритого слухання на якому було ухвалено рішення прийняти постанови НКРЕКП про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.
Так, з 1 липня буде підвищено тариф на воду в середньому на 32% залежно від водоканалу. Підвищення вартості водопостачання буде відбуватися у два етапи – 1 липня та 1 вересня.
«Рішення передбачає зростання платіжки на воду й водовідведення для середньостатистичної сім’ї на близько 60 грн… Тобто це не занадто висока цифра, але цим ми забезпечимо належну роботу водоканалів й наявність води у крані належної якості», - сказав член комісії Руслан Кайдаш.
Тариф буде піднято для 34 підприємств, серед якийх «Київводоканал». У Києві тариф на воду збільшиться на 10,75 грн (з ПДВ).
Для жителів Вінниці вартість води зросте з 25,62 до 47,75 грн/м3, у Одесі з 35,15 до 44,86 грн/м3, у Дніпрі з 31,36 до 38,79 грн/м3.
В комісії пояснили підвищення тарифів тим, що останнім часом збільшились витрати на електроенергію, було підвищено заробітною плату, подорожчали реагенти для очищення води.
Нагадаємо, постачальник електроенергії YASNO на прикладі Дніпропетровської області пояснив, як формується тариф на світло та як змінилась ціна для населення.
Тарифи на електроенергію для населення до кінця року більше не підвищуватимуться. На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко. З його слів, підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів до 2,64 грн/кВт-год було вимушеним кроком.
Рішенням Кабінету Міністрів України тарифи на електроенергію для населення до 2,64 грн за кВт-год підвищились з 1 червня.
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