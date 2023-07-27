Опитування показало, кому українці довіряють найменше

Українці найменше довіряють політичним партіям та судам.
Про це повідомив директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко на пресконференції в Києві, презентуючи результати опитування, передає кореспондент Укрінформу.
За даними дослідження, найбільшу недовіру українці висловлюють політичним партіям (51,2%) та судовій системі України (50,7%).
Окрім того, 44,4% респонтентів зазначили, що не довіряють державному апарату (чиновникам).
Високий рівень недовіри мають і антикорупційні органи, такі як НАЗК (29,1%), САП (26,7%), НАБУ (25,7%), а також прокуратура (32,5%).
«Також кількість тих, хто висловлює недовіру, перевищує кількість тих, хто висловлює довіру до уряду України, йому не довіряють 13,1%, профспілок (19,5%), Верховної Ради (20,1%) та до комерційних банків (23,4%)», - поінформував він.
Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова 5-11 липня в межах проєкту Програми MATRА, що фінансується посольством Королівства Нідерландів в Україні.
Опитано 2017 респондентів віком від 18 років методом face-to-face в усіх регіонах України (за винятком тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Херсонської областей, Криму та територій, на яких тривають бойові дії). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
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