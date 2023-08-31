ЦНС: Конфлікт між найманцями" вагнера" і білоруськими військовими загострюється

У білорусі триває загострення конфлікту між найманцями приватної військової компанії (пвк) "вагнер" і білоруськими військовими. Причина конфлікту — тюремне минуле частини "вагнерівців".
Про це Центр національного опору (ЦНС) повідомив у середу, 30 серпня.
У ЦНС розповіли, що конфлікт між найманцями та білоруськими військовими стався на полігоні поблизу населеного пункту Воловщина.
Через те, що частина "вагнерівців" має тюремне минуле, білоруські військові відмовляються працювати з найманцями.
Зазначається, що білорусів лякає кривавий підхід до виконання завдань, якого їх навчають найманці.
На тлі цього інструктора з числа "вагнерівців" почали залишати білорусь. Умовою для цього є підписання контракту з міністерством оборони рф.
Також повідомляється, що за останній місяць територію білорусі покинули понад 1,500 найманців пвк "вагнер". Вони вирушили в Африку.
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