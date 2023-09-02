ISW: у росії відловлюють мігрантів для проходження військової служби

російська влада продовжує переслідувати мігрантів, які нещодавно отримали громадянство рф, щоб залучити їх для проходження військової служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Аналітики ISW, спираючись на низку джерел, зазначають, що російська влада в Красноярському краї затримала 21 мігранта з російським громадянством, які не перебувають на обліку у військкоматах, і видала 18 з них військові повістки.
Крім того, російські силовики провели рейди в торгових центрах та на ринках Нижегородської області, вручивши військові повістки 50 мігрантам, які нещодавно набули російського громадянства.
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