Литва: В Україні виникнуть суперечки з приводу того, як змусити росію заплатити за завдані нею збитки

Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що після війни в Україні виникнуть суперечки з приводу того, як змусити росію заплатити за завдані нею збитки.
Про це вона сказала під час заходу Vilnius Conference, повідомляє Укрінформ із посиланням на "Європейську правду".
За словами литовської прем’єрки, розв'язання цього питання викличе суперечки, але країна-агресор має заплатити.
"Будуть дискусії про те, як змусити агресора заплатити за це, тому що це єдиний справедливий шлях. Правосуддя, ймовірно, є одним із головних викликів у майбутньому, як змусити винних заплатити. Це нормально, що демократичні країни, ЄС, США, всі інші країни підтримують Україну на цьому шляху, але в остаточному підсумку рахунок має бути пред'явлено тому і оплачено тим, хто створив усі ці руйнування", – зазначила Шимоніте.
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