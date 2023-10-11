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Зеленський повідомив про новий зерновий коридор через Молдову в Румунію

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Президент Володимир Зеленський заявив, що скоро запрацює "зерновий коридор" з України через Молдову в Румунію. Про це Зеленський повідомив у Telegram, розповідаючі про свої переговори з Президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, передають Українські Новини.

"У трикутнику Україна – Румунія – Молдова ми здатні створити дуже потужну основу для розвитку не лише наших країн та народів, але й усієї нашої Європи. Вже скоро запрацює "зерновий коридор" з України через Молдову в Румунію. І це взірець того, як багато ми можемо зробити разом, що матиме значення не лише для нас, а й для Європи та світу загалом", - повідомив він.

Зеленський зазначив, що Україна й Румунія разом є важливими донорами безпеки, зокрема продовольчої, ведеться робота з різними партнерами, щоб посилити українську ППО загалом у країні і зокрема в Одеському регіоні.

Президент також повідомив про важливе рішення про підготовку в Румунії пілотів для винищувачів F-16: створюється Центр підготовки пілотів. Вони з Йоханнісом обговорили як прискорити цю підготовку, і домовились, що українські пілоти будуть включені до першої хвилі навчання.

Зеленський також повідомив, що за результатами переговорів будуть хороші новини щодо артилерії та ППО.

Він заявив, що під час переговорів у Бухаресті була досягнута домовленість про стратегічне партнерство України та Румунії.

зерно, Зеленський
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