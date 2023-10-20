Федоров: росіяни не лікують мешканців на ТОТ, а відправляють їх помирати додому

росіяни на окупованій території (ТОТ) України не видають людям ліків, а просто відправляють їх помирати додому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.
"У Мелітополі немає ліків для важкохворих (орфанних) пацієнтів", - сказав мер міста.
За його словами, це стосується і тих, хто отримав паспорт росії. Також найскладніша ситуація торкнулась пацієнтів із гемофілією. Федоров додав, що через санкції в рф скоро не буде цих препаратів.
"За повідомленням місцевих жителів, людей з такою хворобою цинічно відправляють помирати додому", - додав мер міста.
Федоров розповів, що в окупованому Сімферополі людям відмовляють у наданні безкоштовних ліків.
Також у пологових будинках, починаючи з червня місяця, так і не з’явилася вакцина БЦЖ, яка призначена для захисту немовлят і дітей проти важких форм туберкульозу.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023