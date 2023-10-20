Федоров: росіяни не лікують мешканців на ТОТ, а відправляють їх помирати додому

росіяни на окупованій території (ТОТ) України не видають людям ліків, а просто відправляють їх помирати додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"У Мелітополі немає ліків для важкохворих (орфанних) пацієнтів", - сказав мер міста.

За його словами, це стосується і тих, хто отримав паспорт росії. Також найскладніша ситуація торкнулась пацієнтів із гемофілією. Федоров додав, що через санкції в рф скоро не буде цих препаратів.

"За повідомленням місцевих жителів, людей з такою хворобою цинічно відправляють помирати додому", - додав мер міста.

Федоров розповів, що в окупованому Сімферополі людям відмовляють у наданні безкоштовних ліків.

Також у пологових будинках, починаючи з червня місяця, так і не з’явилася вакцина БЦЖ, яка призначена для захисту немовлят і дітей проти важких форм туберкульозу.