Федоров: У разі відмови від отримання паспорту рф загарбники погрожують штрафами та депортацією

Мешканцям тимчасово захопленого Мелітополя, які відмовляються отримувати паспорти рф, загарбники погрожують штрафами та депортацією.
Про це в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Укрінформ.
«Вчергове розпочинається нова хвиля паспортизації. Тепер вона не для того, щоб видавати паспорти, а контролювати тих, хто їх не отримав. До липня 2024 року начебто є час у всіх мешканців оформити рашистські паспорти. Так вирішив терорист путін. Але насправді вже з 1 січня буде працювати такий каральний орган в поліції, який за виявлення людей без рашистських паспортів буде їх щонайменше штрафувати, оформлювати як іноземних громадян та видавати міграційні карти», - зазначив Федоров.
За його словами, перебувати у статусі мігрантів мелітопольці без паспортів рф можуть не більше року. Для одержання міграційних карт потрібно здавати відбитки пальців, проходити низку перевірок. Процедура також передбачає отримання дозволу на роботу.
Усім, хто відмовиться виконати ці умови, загрожують великі штрафи або навіть депортація.
Федоров додав, що всі чоловіки разом із російськими паспортами одержують одразу повістки до військкоматів. Він зауважив, що загалом можна говорити про початок повноцінної мобілізації на тимчасово окупованій території.
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