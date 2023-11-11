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ISW: Створення військових об'єктів КНР на Близькому Сході сприятиме майбутньому розгортанню ВМС

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Китай продовжив розгортування військово-морських сил на Близькому Сході під час війни Ізраїлю та ХАМАС, можливо, як засіб посилення свого впливу в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

44-та оперативна група з супроводу ВМС Китаю завершила звичайну місію з супроводу в Аденській затоці 2 жовтня, але залишилася неподалік, щоб здійснити серію "візитів доброї волі" в Оман, Кувейт, Катар та ОАЕ до 3 листопада. Візити в Оман і ОАЕ включали спільні морські навчання з ВМС цих країн.

"Від’їзд оперативної групи 3 листопада робить малоймовірним те, що її розширена присутність мала на меті реагувати на непередбачені обставини, пов’язані із ізраїльсько-палестинським насильством, оскільки насильство все ще триває", - зазначили в ISW.

Однак аналітики зазначили, що створення військово-морських об'єктів КНР на Близькому Сході сприятиме майбутньому розгортанню ВМС.

"У жовтні президент США Джо Байден отримав брифінг щодо переговорів між КНР і Оманом щодо будівництва військового об’єкта армії Китаю у невизначеному місці в Омані. Цей об’єкт доповнить іншу закордонну базу Китаю в Джибуті та розмістить постійний об’єкт армії Китаю поблизу основного блоку в Ормузькій протоці", - зазначили аналітики.

ISW
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