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WP: Частина нафтопродуктів, які купував Пентагон, може мати російське походження

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Частина нафтопродуктів, законтрактовані Міністерством оборони США через постачальників у Греції й Туреччині, може мати російське походження попри санкції Заходу, які встановлювали "стелю цін" на них.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в розслідуванні The Washington Post.

Як стверджується в матеріалі, постачання нафтопродуктів за контрактами Пентагону для обслуговування американських військових здійснювалося через грецький нафтопереробний завод Motor Oil Hellas, що на узбережжі Егейського моря.

Після запровадження санкцій на російську нафту вона почала надходити не безпосередньо на завод, а через посередника – турецький нафтовий термінал у місті Дьортйол, після чого російська нафта змішувалась і переливалась через кілька танкерів, аби приховати її походження.

Згідно з підрахунками WP, за останні два роки термінал у Дьортйолі отримав 5,4 мільйона барелів мазуту, з них лише 1,9 мільйона – не російського походження. Причому з лютого 2023-го, коли набули чинності санкції проти рф, обсяг поставок із росії до Дьортйола становив 2,7 мільйона барелів.

За цей же період із термінала до Motor Oil Hellas відвантажили 4,2 млн барелів мазуту – або щонайменше 56% всього мазуту, який грецький НПЗ отримав морським шляхом.

Точну кількість мазуту російського походження в продуктах, які закуповує Пентагон, The Washington Post визначити не вдалося, оскільки такі продукти переробляються з використанням багатьох інгредієнтів, які неможливо відстежити на всіх етапах виробництва.

Відомо, що з березня 2022 року, коли США запровадили санкції щодо російської нафти, Пентагон уклав нові контракти з Motor Oil Hellas на суму майже 1 мільярд доларів.

У Пентагоні сказали WP, що про російське походження нафтопродуктів їм не відомо, оскільки відповідальність за дотримання санкцій лежить на підрядниках, зокрема Motor Oil Hellas. А саме відомство не має інструментів, аби контролювати постачальників.

У Motor Oil Hellas заявили, що компанія "не купує, не переробляє і не торгує російською нафтою або нафтопродуктами", а "весь її імпорт має сертифікат походження, що не підпадає під санкції".

Washington Post, Пентагон
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