Все більше канадських підприємців проявляють інтерес до інвестування в Україну.
Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив президент Бізнес ради Канади Голді Гайдер.
“Зацікавлення канадського бізнесу в інвестуванні в Україну зараз зростає. Минулого року люди намагалися осягнути – що саме відбувається, залишаючись чутливими до того, що у країні йде війна. Протягом двох років, що минули, сформувалися відносини, частково відновилися подорожі, були запущені проєкти, з’явилися успішні кейси. Це створило певне “прикриття” для інших, аби сказати: “Гаразд, можливо, я теж можу допомогти – скажіть, як саме”, - сказав Гайдер. На його переконання, “з кожним роком ми поглиблюватимемо вже й так міцні зв’язки між Канадою й Україною та робитимемо це з бізнесової точки зору, що переживе будь-який уряд і війну”.
Додамо, що підсумками 2021-го року товарообіг між Канадою та Україною досяг рекордного рівня, наблизившись до 350 млн дол США. Минулого року він трохи знизився через фактори, переважно пов’язані із початком російського вторгнення.
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