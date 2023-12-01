МЗС Нідерландів анонсувало виділення 2,5 млрд євро Україні

Міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Гердіна Йоханетт Брюїнс Слот анонсувала виділення EUR2,5 млрд підтримки Україні на 2024 рік.
"У Скоп'є відбулася зустріч Ради міністрів ОБСЄ, найбільшої регіональної організації безпеки у світі... Центральне місце в цьому посідає російська агресія в Україні. Під час зустрічі я послала сильний сигнал росії: ми продовжимо неослабно підтримувати Україну. Це також відповідає інтересам нашої безпеки", - написала Брюінс Слот у соцмережі Х.
Під час зустрічі, за її словами, згадали про зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі. "Єдність серед союзників із НАТО сильна. Ми продовжимо нашу підтримку України в її боротьбі проти російської агресії. Голландський пакет у розмірі 2,5 млрд євро на 2024 рік наголошує на нашій підтримці України. Перша "Рада НАТО-Україна" з моїм українським колегою Дмитром Кулебою також свідчить про зростання нашої співпрацю", - заявила міністр.
"Як союзники із НАТО, ми також обговорили співпрацю та координацію ЄС-НАТО з Жозепом Боррелем, наприклад, для зміцнення європейського оборонного виробничого потенціалу. Це має вирішальне значення для нашої колективної оборони", - додала вона.
За словами Брюїнс Слот, на зустрічі в Скоп'є також обговорювали ситуацію у Вірменії та Азербайджані, порушення прав людини з боку рф і білорусі.
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