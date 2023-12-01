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МЗС Нідерландів анонсувало виділення 2,5 млрд євро Україні

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Міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Гердіна Йоханетт Брюїнс Слот анонсувала виділення EUR2,5 млрд підтримки Україні на 2024 рік.

"У Скоп'є відбулася зустріч Ради міністрів ОБСЄ, найбільшої регіональної організації безпеки у світі... Центральне місце в цьому посідає російська агресія в Україні. Під час зустрічі я послала сильний сигнал росії: ми продовжимо неослабно підтримувати Україну. Це також відповідає інтересам нашої безпеки", - написала Брюінс Слот у соцмережі Х.

Під час зустрічі, за її словами, згадали про зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі. "Єдність серед союзників із НАТО сильна. Ми продовжимо нашу підтримку України в її боротьбі проти російської агресії. Голландський пакет у розмірі 2,5 млрд євро на 2024 рік наголошує на нашій підтримці України. Перша "Рада НАТО-Україна" з моїм українським колегою Дмитром Кулебою також свідчить про зростання нашої співпрацю", - заявила міністр.

"Як союзники із НАТО, ми також обговорили співпрацю та координацію ЄС-НАТО з Жозепом Боррелем, наприклад, для зміцнення європейського оборонного виробничого потенціалу. Це має вирішальне значення для нашої колективної оборони", - додала вона.

За словами Брюїнс Слот, на зустрічі в Скоп'є також обговорювали ситуацію у Вірменії та Азербайджані, порушення прав людини з боку рф і білорусі.

Нідерланди, Брюїнс Слот
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