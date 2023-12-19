Україна приєдналася до санкцій ЄС проти росії за порушення прав людини

Україна, Вірменія, Молдова, Азербайджан і сім країн Західної Європи приєдналися до санкцій ЄС проти росії за порушення прав людини, повідомляє пресслужба Ради Європейського союзу.

Зазначається, що Рада ЄС продовжила чинні санкції ще на рік - до 8 грудня 2024 року, і внесла поправки до списку фізичних і юридичних осіб, на яких поширюються обмежувальні заходи.

До рішення Ради приєдналися Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна, Молдова, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Вірменія, Азербайджан.

На три роки було продовжено обмеження щодо колишнього директора Федеральної служби виконання покарань рф олександра калашнікова, голови слідчого комітету рф олександра бастрикіна, генпрокурора росії ігоря краснова та директора росгвардії віктора золотова.