Орбан прийняв запрошення Зеленського щодо двосторонньої зустрічі

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв запрошення лідера України Володимира Зеленського щодо двосторонньої зустрічі.

Зеленський запропонував зустрітися ще на початку місяця, зокрема запропонував "вести переговори". Про це прем'єр-мінстр Угорщини повідомив під час виступу на міжнародній пресконференції, передає Sky News.

"Я сказав Зеленському, що буду в його розпорядженні. Нам залишається тільки прояснити одне питання: про що?", - зазначив Орбан й додав, що президент України хотів обговорити заявку країни на приєднання до Європейського союзу.

Ця зустріч буде першою офіційною двосторонньою зустріччю між двома лідерами з початку війни.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав, що не хотів би, аби його країна мала спільний кордон із росією.

Він волів би, аби Україна і далі була захисним буфером. Такими думками Орбан поділився на щорічній підсумковій прес-конференції.

На його думку, "зміна цього", тобто зникнення України і поява спільного кордону з країною-агресором, не входить в інтереси Угорщини.