Business Insider: росія та Китай можуть сформувати військовий альянс

росія та Китай дедалі агресивніше прагнуть переважити США як найбільшу державу світу. Лідер КНР Сі Цзіньпін та президент росії володимир путін хочуть використати глобальну нестабільність, щоб завдати шкоди США та їхнім союзникам.

Про це пише Business Insider.

Аналітики наголошують, що Китай і росія наближаються до формування військового альянсу.

"Очевидно, що дві держави вважають себе військовими партнерами, і що це партнерство стає дедалі глибшим і досвідченішим, навіть якщо це не формальний альянс у західному розумінні", - зазначив генеральний директор Atlas Group Джонатан Ворд.

Пекін надав москві життєво важливу економічну та дипломатичну підтримку у повномасштабній війні проти України. Вашингтон тим часом дав Києву мільярдну військову допомогу.

У війні на Близькому Сході росія та Китай приєдналися до Ірану та критикували операцію Ізраїлю у Секторі Гази. США допомагали Ізраїлю.

Експерти вважають, що Китай може стежити за перебігом війни в Україні, щоб розуміти, як відреагує світ на ймовірне вторгнення у Тайвань.

"російсько-китайське всеохоплююче стратегічне партнерство координації для нової ери завжди стосувалося військової сили", - сказав Ворд.

росія та Китай за останні два роки розпочали спільні військово-морські навчання в Японському морі. рф передала Китаю технології підводних човнів, які могли б допомогти у війні проти союзників США у Тихому океані. Сі та путін пообіцяли співпрацювати у розвитку високотехнологічної зброї.

москва також продала Пекіну літаки Су-25, вертольоти Мі-17 і системи ППО С-400.

Офіційний військовий альянс лідери двох держав не підписували, але такі кроки повинні викликати серйозне занепокоєння у США та їхніх союзників, пише Челс Міхта у своїй статті для Центру аналізу європейської політики.

"Повномасштабний китайсько-російський альянс створив би для Сполучених штатів загрозу, яка не схожа на жодну загрозу, з якою вони стикалися після закінчення холодної війни", - вказав він.

Комісія Конгресу зі стратегічної позиції США у жовтні 2023 року сказала, що їхня держава зараз стикається із загрозами, які "фундаментально відрізняються від того, що було у минулому, навіть у найтемніші дні холодної війни".

Конгресу закликав Пентагон переглянути свої плани, щоб бути готовим до можливості одночасної війни проти Китаю і росії.

"Вісь росія-Китай становить величезну загрозу для Сполучених штатів, враховуючи, що нам доведеться піклуватися про безпеку як в Європі, так і в Азії, а також на Близькому Сході, з ризиком опинитися в тонкому стані, поки Пекін і москва координуватимуть зусилля, щоб досягти регіональних амбіцій", - вказав Ворд.

Деякі експерти не вірять, що російсько-китайський альянс буде стабільним. Між двома країнами існує давня напруженість. Китай тим часом хоче зберегти міцні зв'язки з прибутковими західними ринками.

"Сполучені Штати все ще можуть впоратися з обома загрозами, але це вимагатиме значного збільшення розподілу тягаря, особливо серед європейських союзників, які зараз побачили справжні наслідки російсько-китайської геополітичної "координації" після вторгнення до України", - додав експерт.