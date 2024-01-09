В Україні у 2023 році фактичний показник безробіття майже удвічі збільшився порівняно з довоєнним 2021 роком

Станом на кінець 2023 року, попри офіційні дані, які свідчать про зменшення кількості зареєстрованих безробітних у 2023 році, фактичний показник безробіття майже удвічі збільшився порівняно з довоєнним 2021 роком.

Про це розповів голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю "РБК-Україна".

За його словами, офіційні розрахунки проводилися за методикою Міжнародної організації праці. Згідно з ними безробіття в Україні складає 19%, що удвічі перевищує показник 2021 року.

Гетманцев також наголосив, що офіційна статистика не відображає тих, хто уникає реєстрації через небажання бути мобілізованим.

"Ні, це офіційні дані щодо зареєстрованого безробіття. Якщо рахувати за методикою міжнародної організації праці, то у нас безробіття 19% - у 2 рази більше, ніж було у 2021 році. Ми розуміємо, що офіційна статистика не відображає тих, хто уникає мобілізації. Тому у фонді зайнятості у нас значиться менше 100 тисяч безробітних", - розповідає він.

Зростання безробіття тягне за собою зубожіння населення, але це за словами Гетманцева, є звичною реальністю в часи війни.

"Війна в країні, найбільший конфлікт у світі з 1945 року. Під час війни люди бідніють. І немає жодного уряду, який помахом чарівної палички взяв і зробив би їх багатшим. Війна – це такий період, коли всі біднішають. Через війну у нас суттєво зросло безробіття та рівень бідності. Це абсолютно передбачувано", - констатує він.

Скільки в Україні безробітних

Протягом минуло року кількість зареєстрованих безробітних в Україні зменшилася майже вдвічі. У лютому 2023 року кількість безробітних сягала 150 тисяч, а у лютому минулого року цифри були значно більшими - 313,8 тисяч. Найбільше серед безробітних це жінки –106,7 тисяч, чоловіків лише 43,3 тис. Найчастіше без заробітку опиняються українці у віці від 35 до 44 років (29%) і від 45 до 55 років (29%).

Нагадаємо, у травні в НБУ повідомляли, що рівень безробіття поступово знижуватиметься: у 2023 році – до 18,3%, у 2024 році – до 16,5%, а у 2025 році – до 14,7%.

Найбільше безробітних зареєстровано у прифронтових регіонах, які потрапляють під постійні обстріли. У Запорізькій області – це 9 тисяч, у Дніпропетровській - 7 тисяч, Харківській - 6,7 тисяч і Сумській - 6,4 тисяч.

Найменше зареєстровано безробітних у Чернівецькій (1,2 тисяч), Закарпатській (1,5 тисяч) і Тернопільській (1,8 тисяч) областях.

Додамо, у липні 2022 уряд запустив реформу, згідно якої зареєстровані безробітні, які не працевлаштувалися протягом 30 днів, залучатимуться до суспільно корисних робіт. Під такими роботами в Кабміні мають на увазі розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні чи сільськогосподарські роботи. Що саме потрібно робити в кожному регіоні, визначатиме місцева влада. За цю працю платитимуть "мінімалку" – 6,5 тис. грн.