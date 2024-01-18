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Зеленський відповів Трампу на заяви про війну в Україні

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Президент Володимир Зеленський різко відреагував на заяви експрезидента США Дональда Трампа про швидке припинення війни в Україні і закликав "спочатку думати, а потім - говорити, передає УНН.

«Моя позиція, уявімо, що ми не погодимося віддати наші території... Якщо ми вирішимо не сказати те, що Трамп хоче почути від нас і він припинить нам допомогу? І путін, скажімо, окупує нас через певний період часу. Тоді питання, що буде робити Трамп після цього, якщо після України росія окупує країну НАТО? Тобто він вирішив - якщо дозволити путіну зайти повністю в Україну, то тоді він зупиниться, але цього не буде. путін не зупиниться. Питання, що буде робити Дональд Трамп та США після цього?», - сказав Зеленський, підбиваючи підсумки зустрічей у Давосі.

За словами Глави держави, це означатиме, що Європа програла та втратила найбільшу й найпотужнішу армію в Європі - Україну.

"Тому спочатку подумай, а потім скажи", - додав Зеленський.

Зеленський, Трамп
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