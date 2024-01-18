Зеленський відповів Трампу на заяви про війну в Україні

Президент Володимир Зеленський різко відреагував на заяви експрезидента США Дональда Трампа про швидке припинення війни в Україні і закликав "спочатку думати, а потім - говорити, передає УНН.
«Моя позиція, уявімо, що ми не погодимося віддати наші території... Якщо ми вирішимо не сказати те, що Трамп хоче почути від нас і він припинить нам допомогу? І путін, скажімо, окупує нас через певний період часу. Тоді питання, що буде робити Трамп після цього, якщо після України росія окупує країну НАТО? Тобто він вирішив - якщо дозволити путіну зайти повністю в Україну, то тоді він зупиниться, але цього не буде. путін не зупиниться. Питання, що буде робити Дональд Трамп та США після цього?», - сказав Зеленський, підбиваючи підсумки зустрічей у Давосі.
За словами Глави держави, це означатиме, що Європа програла та втратила найбільшу й найпотужнішу армію в Європі - Україну.
"Тому спочатку подумай, а потім скажи", - додав Зеленський.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023