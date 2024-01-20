Зеленський укотре звернувся до Трампа із запрошенням відвідати Київ

Президент України Володимир Зеленський укотре звернувся до експрезидента США Дональда Трампа із запрошенням відвідати Київ, а також поділитися "планом швидкого припинення війни", якщо такий насправді у нього є.

"Дональде Трампе, я запрошую вас в Україну, до Києва. Тому, якщо ви можете зупинити війну за 24 години, то цього, думаю, буде достатньо, щоб приїхати", - заявив Зеленський в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News, паралельно звертаючись до Трампа.

Президент України також укотре попросив Трампа поділитися "планом швидкого припинення війни", якщо такий у нього дійсно є.

Крім того, за словами Зеленського, його турбує сама ідея Трампа про швидке завершення ним війни Росії проти України "так чи інакше, приймаючи рішення самостійно".

"Він (Трамп - ІФ-У) каже, що буде самостійно ухвалювати рішення (щодо війни - ІФ-У). Я навіть не кажу про росію. Без обох сторін. Тобто, і без нас ... Це говорить про те, що, якщо його ідея, яку ніхто не чув, не буде працювати для нас, для українців, то він зробить усе, щоб так чи інакше досягнути цього, досягнути своєї ідеї. І ось це мене трішечки турбує", - зазначив він він.