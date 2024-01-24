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VSD: росія може ініціювати різні провокації на кордонах НАТО

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росія може ініціювати різні провокації на кордонах НАТО, і Литві слід очікувати агресивної риторики з боку кремля.

Про це заявив Даріус Яунішкіс, голова Управління державної безпеки Литви (VSD), пише "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Ми бачимо, що кремль готується до довгострокової конфронтації із Заходом і має досить широкий спектр засобів та інструментів, які він, безсумнівно, буде використовувати, щоб зменшити підтримку Заходом України", – сказав Яунішкіс журналістам після засідання Державної ради з оборони.

"Звичайно, будуть використовуватися інформаційні та кібернетичні операції, що ми і спостерігаємо зараз, і ядерний шантаж є одним з таких засобів", – додав Яунішкіс.

За словами начальника VSD, не можна виключати також інциденти на території країн НАТО, ініційовані росією.

Ймовірний також більш активний тиск з боку кремля щодо Калінінградської області, сказав він.

"Вони розглядають Калінінград як своє слабке місце. Безсумнівно, з їхнього боку можна очікувати агресивної риторики у бік Литви, зокрема, щодо ситуації в Калінінграді", – вважає Яунішкіс.

Литва, НАТО, Яунішкіс
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