ЦНС: росіяни вербують студентів-іноземців до своєї армії, погрожуючи депортацією

росіяни проводять інформаційну компанію, включаючи метод навіювання та соцмережі, серед іноземних студентів заради підписання контракту з армією для подальшої відправки на війну в України.

Про те, як виглядає схема вербування до лав зс рф розповіли в Центрі національного спротиву, пише УНН.

В Центрі нацспротиву провели дослідження, як російська влада вербує іноземців в ряди свого окупаційного війська. Зазначається, що навколо московських ВНЗ у яких навчаються іноземці, розміщено чимало реклами щодо "перспектив" військової служби.

«Куратори груп та російські студенти, що мають допомагати таким іноземцям в акліматизації та успішному засвоєнні програми методом навіювання розповідають про фінансове забезпечення у зс рф. Виявивши осіб, які мають фінансові проблеми чи гостру потребу у великих сумах коштів (оплат навчання, лікування тощо) вони їх скеровують у місцеві військкомати. Часто до таких студентів підсилають осіб що викрадають у них наявні суми коштів аби створити почуття безвиході та відчаю. Опісля їх шантажують загрозою депортації», - йдеться в повідомленні.

Також спецслужби через соціальні мережі (YouTube, Tik-Tok) проводять таргетовану рекламу на таких осіб, щодо можливості укласти контракт з мо рф. Основний аргумент фінансовий - можливість заробити кошти для подальшого навчання та проживання в рф.

«Підготовку іноземців проводять на території навчально-методичного центру військово-патріотичної підготовки "Авангард". Даний об’єкт був заснований урядами москви і московської області за підтримки міністерства оборони рф. Формально перебуває у віданні департаменту освіти і науки міста москви - міністерства освіти московської області. Ідею його створення підтримав особисто владімір путін, задля популяризації серед молоді військової та державної служби», - додають в ЦНС.

Зазначається, що даний центр є складовою парку "Патріот" – масштабного мілітаристичного парку культури і відпочинку зс рф. На території центру "Авангард" регулярно проводяться мілітарні вишколи для молоді 14 – 17 років. Це також служить прикриттям для підготовки там іноземців.

Наголошується, що в середньому одночасно там проходять підготовку близько 300 іноземних осіб. За походженням це здебільшого: китайці, непальці, узбеки, єгиптяни, молдовани, шриланкійці.

Крім того, через те, що більшість іноземців дуже слабко володіють російською мовою їх привчають до жестових команд та ключових слів за їх подальшої посади в окупаційному війську.

«На поле бою їх виводять російські офіцери та сержанти. Після віддання наказу та визначення варіантів дій офіцери залишають іноземців на полі бою, а самі повертаються на тилові позиції. До іноземців у в російському війську традиційно зневажливе та недбале ставлення, їх особливо не бережуть, а їх становище можна порівняти з підрозділами сформованими з ув’язнених», - резюмують в Центрі нацспротиву.