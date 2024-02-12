Федоров: росіяни виховують "гарматне м’ясо" з дітей та молоді з ТОТ

росіяни продовжують нищити національну ідентичність дітей та молоді з окупованих територій і виховувати "гарматне м’ясо" для росії. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

«Замість освіти мілітаризація і пропаганда: росіяни продовжують нищити національну ідентичність дітей та молоді з окупованих територій і виховувати "гарматне м’ясо" для ерефії. Школи перетворені на центри пропаганди – не тільки "навчають" брехливій історії, а ще й контролюють думки і мрії наших дітей, а вчителі-зрадники вишукують "неблагонадійних" учнів, які спілкуються з друзями з вільних територій, та проводять виховні бесіди з ними», - написав Федоров.

За його словами, молодіжні організації всі націлені на виховання "вірних путінців" - дітям розповідають про "велич росії", звеличують диктатора та змушують підтримувати так звану спеціальну воєнну операцію.

«Центри оздоровлення перетворюють на військові табори. Замість відпочинку на узбережжі Азовського моря дітей та молодь навчатимуть військовій підготовці та ще більше пропагуватимуть "русскій мір". Діти в найбільшій небезпеці на ТОТ. Південь чекає на звільнення», - заявив Федоров.