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НБУ: Зменшення депозитного портфеля в січні мало сезонний характер

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Зменшення депозитного портфеля на 27 млрд грн в січні мало сезонний характер, повідомила LIGA.net пресслужба Національного банку.

Урядові законопроєкти про мобілізацію якщо й вплинули на динаміку, то мінімально, і не створили проблем для банківського сектора.

"Динаміка коштів на рахунках населення у банках наприкінці грудня – початку січня має традиційний сезонний компонент. Наприкінці грудня на рахунки спершу надходять значні обсяги виплат, а на початку січня відбуваються відпливи коштів населення із рахунків у банках: використовуються кошти зарплат та бонусів, що отримано та не використано протягом декількох передноворічних та новорічних днів. Показники 2023-2024 року в цілому повторили цей тренд", – розказав НБУ.

Регулятор визнав, що цього року зниження коштів фізичних осіб на початку січня було дещо вищим, ніж у попередні роки.

З кінця січня 2024 року Нацбанк фіксує збільшення коштів фізичних осіб у банках.

Законопроєкт №10449 про мобілізацію, який зараз розглядає Верховна Рада і поки що передбачає можливість арешту депозитів ухилянтів, був зареєстрований 30 січня і точно не призвів до скорочення вкладів.

"За останні два дні січня ми фіксували збільшення залишків на рахунках клієнтів – фізичних осіб", – повідомив НБУ.

Аналогічний тренд спостерігався і в першій декаді лютого. "За оперативними даними ми фіксуємо збільшення коштів фізичних осіб в гривні. Валютні залишки практично незмінні", – повідомив Нацбанк.

НБУ
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