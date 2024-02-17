Федоров: Через невдалі спроби дійти порозуміння з владою за останні два роки Запоріжжя залишили 120 підприємств

З безпекових причин та через невдалі спроби дійти порозуміння з владою за останні два роки Запоріжжя залишили 120 підприємств-експортерів.
Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
“Є сумна статистика: 120 експортерів покинули Запоріжжя за останні два роки. Шалена цифра. Частина – з безпекових питань, а частина – через те, що не знайшли порозуміння між владою, державою та бізнесом”, - сказав він.
За словами очільника ОВА, голова Фонду державного майна Віталій Коваль, який приїжджав днями до Запоріжжя, розповів про те, що одна з державних служб зробила все, аби одне з передових підприємств перереєструвалося в Рівненській області. Більше того, підприємство вже побудувало там логістичний центр.
Федоров назвав героями бізнесменів, які попри близькість фронту залишаються у місті.
“Вони обрали для себе шлях підтримки Запоріжжя та запоріжців, створюють тут робочі місця. Ми маємо побудувати чесні та прозорі відносини. Я точно буду адвокатом бізнесу. Це моя робота. Днями ми зустрічалися з керівництвом одного з промислових підприємств, до цього – з Радою підприємців, яка була створена при адміністрації. Не хочу нікого сварити, але вона має бути переформатована. Вона має ліпше відображати палітру сучасного бізнесу Запоріжжя”, - додав очільник області.
В ході інтерв'ю він зазначив, що головна проблема для підприємств – те, що експортерам складно отримувати валютну виручку в Запоріжжі. Це пов'язано із санкціями ЄС через те, що Росія внесла Запорізьку область до своєї конституції.
“Треба підтверджувати рахунки, доводити, що вони не на окупованій території, а це забирає час. Будемо працювати з МЗС, Мінекономіки, Нацбанком, аби знайти шлях, щоб валюта заходила швидко”, - сказав Федоров.
Окремо він зупинився на питанні приватизації державного майна. Очільник області заявив, що робити це треба, бо кожен день перебування майна в державній власності завдає збитків державі.
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