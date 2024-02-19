У Мінцифри планують навесні підключити послуги електронного нотаріату

Вже цієї весни мають з'явитися перші послуги електронного нотаріату.

Про це віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров сказав у подкасті "Слон" на YouTube-каналі "Дія", передає Укрінформ.

"Ми запускаємо електронний нотаріат, і вже цієї весни будуть перші послуги. Коли він запуститься комплексно, тоді люди, що перебувають за кордоном, зможуть оформлювати довіреності", - сказав Федоров.

Крім того, команда "Дії" працює над сервісом, який дозволяв би оцінювати державні послуги, які українці отримали офлайн.

"Тоді ми побачимо в режимі реального часу, як люди оцінюють ті чи інші центри надання послуг, чи представництва урядових інституцій. Ми будемо виводити щоквартальний рейтинг найкращих і найгірших і приймати кадрові рішення", - анонсував міністр.

Федоров також повідомив, що наразі йде робота над запуском додатку "Мрія".