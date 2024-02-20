Федоров: Українські розробники створили дистанційну платформу для евакуації військових

Українські розробники з команди FoxTac у межах кластера оборонних технологій Brave1 розробили дистанційну платформу для евакуації військових. Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.
Система повного приводу дає змогу їздити як на колісному ходу, так і на гусеничному. "Платформа захищена від бруду й легко рухається важким бездоріжжям. Дистанція керування — до 700 метрів, запас ходу — до 10 км", – пише Федоров.
Конкретно цим роботом може керувати оператор за 700 метрів від того місця, де лежить поранений. За словами міністра, дослідні зразки FoxTac успішно пройшли попередні випробування. Зараз триває процедура кодифікації, яка дасть змогу постачати FoxTac у війська.
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