НБУ: Бізнес в Україні активніше шукає нових працівників

Бізнес в Україні активніше шукає нових працівників, ніж рік тому, адже кількість вакансій в країні зростає, а деякі компанії, насамперед у сфері торгівлі та послуг, очікують розширення кадрового штату.
Про це йдеться у Інфляційному звіті Національного банку.
Наголошується, що ще до повномасштабної війни підприємства стикалися з проблемою пошуку кваліфікованих кадрів, але мобілізація та міграція українців за кордон наразі суттєво ускладнили цей процес.
У результаті, як зазначають у НБУ, безробіття скорочується, але дуже повільно.
Водночас зростання конкуренції за кваліфікованих працівників підштовхує підприємства до поступового підвищення заробітних плат й компаній проводять реальне підвищення оплати праці, тобто вище рівня інфляції.
За оцінками регулятора, у 2023 році реальні зарплати в Україні в середньому зросли на 3,5% й НБУ прогнозує подальше зниження безробіття та зростання зарплат.
Попит на кваліфікованих працівників збільшуватиметься, особливо в разі поліпшення безпекової ситуації. Відбудова країни потребуватиме нових робочих рук, тому компанії активно конкуруватимуть за робітників. Й ця конкуренція й надалі стимулюватиме зростання зарплат, прогнозують у Нацбанку.
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