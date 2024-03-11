НБУ: У 2023 році в Україні на мільйон справжніх купюр припадало близько 2,1 підроблених

Минулого року в Україні на мільйон справжніх купюр припадало близько 2,1 підроблених. Для порівняння, у країнах Європейського Союзу цей показник торік був у майже вісім разів вищим і становив приблизно 16 банкнот євро.

Про це повідомив Національний банк.

Найчастіше підробляли банкноти старого зразка гривні, зокрема більшість (93%) вилучених з обігу підробок припадала на банкноти трьох номіналів:

200 грн (61% від загальної кількості вилучених підробок та 41% від їхньої загальної суми);

500 грн (24% та 41% відповідно);

100 грн (8% і 3% відповідно).

Інші вилучені з обігу підроблені банкноти гривні становили лише 7%.

Підробки банкнот гривні нового зразка становили лише 18% від загальної кількості підробок, вилучених у банківській системі України. На мільйон справжніх банкнот гривні нового зразка кількість підроблених становила лише 0,4 банкноти, сказали в НБУ.

Це зумовлено посиленою системою захисту, яку мають банкноти національної валюти нового покоління, зокрема високих номіналів 100, 200, 500 і 1 000 грн, які Нацбанк увів в обіг у 2015-20 роках.

Здебільшого вилучені з обігу підроблені банкноти національної валюти мали низьку якість і були розраховані на неуважність громадян і касових працівників закладів торгівлі.