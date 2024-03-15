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Федоров закликав компанії Big Tech заблокувати або обмежити російські сервіси

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Віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав провідні технологічні компанії світу об’єднатися у своїх зусиллях для більшої підтримки України.

Про це він сказав в інтерв’ю Euronews, передає Укрінформ.

З початком повномасштабного вторгнення рф в Україну Федоров звернувся до представників компаній Big Tech - найбільш домінуючих і найбільших технологічних компаній у відповідних секторах, з проханням підтримати Україну у розв’язаній проти неї війні рф і заблокувати або обмежити їхні російські сервіси.

За словами Федорова, Україна вдячна за підтримку. Однак, на його думку, державі «безумовно потрібно більше допомоги» від технологічних компаній, оскільки їхня реакція і час реагування «трохи менші», ніж це було з початку повномасштабного вторгнення.

«Ми розуміємо, що життя триває, і іноді Україна з'являється і зникає із заголовків новин, але водночас ми повинні пам'ятати, що російські удари продовжуються, люди гинуть, і це жахлива війна. Якби вони (компанії Big Tech – ред.) доклали відповідних зусиль у сфері оборонних технологій та підтримки України, ми були б набагато потужнішими за росію», - наголосив він.

За його словами, Україні потрібна підтримка в галузі хмарних сервісів та можливість відкрити науково-дослідні центри, які б дозволили розробляти технології подвійного призначення, а також місце для обміну досвідом та ресурсами.

На запитання, яке послання він хотів би донести до компаній Big Tech, Федоров відповів: «Бути більш залученими і просто зрозуміти, що у нас велика війна, і це стосується всіх. Якщо ми об'єднаємося, зможемо зупинити її набагато швидше. Але нам потрібно об'єднатися».

Ще один спосіб, за допомогою якого світові технологічні компанії можуть об'єднатися для підтримки України, – це боротьба з дезінформацією.

«Ми працюємо з міжнародними компаніями, які допомагають нам блокувати російські бот-мережі та канали», - сказав Федоров, додавши, що Україна все ще може використовувати більше допомоги від технологічних компаній у всьому світі, щоб обмежити можливості росії.

За його словами, технології мають дуже специфічну конкурентну перевагу, яка дозволяє Україні зупинити ворога там, де він знаходиться, і забезпечити певні асиметричні дії. «Це технологічна війна, яка розвивається дуже швидко», - зауважив він.

Українські дрони-камікадзе є основним елементом арсеналу країни. Але росія має потужні засоби радіоелектронної протидії і великий досвід у цій сфері. рф також глушить сигнал системи GPS в Північній Європі в районі Полярного кола, де Норвегія і Фінляндія межують з росією.

Відповідаючи на запитання, чи варто країнам НАТО турбуватися через це, Федоров зазначив, що «партнери повинні стежити за тим, що відбувається в Україні, тому що темпи змін неймовірні».

«Якщо ви не будете брати активну участь у цьому безперервному темпі адаптації до воєнного часу, а ваше виробництво не буде щодня адаптуватися до цього темпу, то потім буде дуже складно надолужити втрачене», - сказав він.

Також Федоров відзначив важливу роль штучного інтелекту (ШІ) у сучасній війні, зокрема у використанні дронів. «Штучний інтелект дозволяє розпізнавати події на полі бою і відповідно реагувати, а це означає, що в майбутньому слід очікувати більш широкого використання систем зі штучним інтелектом», - додав він.

Однак на даний момент дрони з технологією ШІ все ще перебувають у зародковому стані, оскільки технологія ще не може вести безпілотник до цілі по повній траєкторії. Щоб боротися з цим, за словами Федорова, фахівці постійно аналізують дані з поля бою і випробовують нові технології радіоелектронної боротьби.

Федоров
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