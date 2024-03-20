Макрон: Якщо Україна впаде, якщо ми вирішимо відмовитися від неї, наслідки будуть прямими для нас

Якщо Україна програє у війні з росією, то наслідки будуть прямими для Франції, оскільки невідомо, де саме зупиняться війська рф.

Як передає Укрінформ з посиланням на TF1, таку думку висловив президент Франції Еммануель Макрон під час поїздки до Марселя.

«Я думаю, що важливо, щоб наша молодь розуміла, що таке конфлікт в Україні», – заявив Макрон, зазначивши, що він відбувається всього за 1500 км від французького кордону.

«Якщо Україна впаде, якщо ми вирішимо відмовитися від неї, наслідки будуть прямими для нас, невідомо де саме зупиниться імперіалістична сила, якщо вона зможе просунутися так близько до нас», – пояснив глава держави, додавши, що демократії все ще необхідно захищати.

«Загроза існує, тому ми повинні бути готові захищати Республіку», – підкреслив він.

«Ми робимо все для того, щоб це (війна – ред.) не вийшла за межі України, щоб вона там зупинилася, щоб вони (українці – ред.) могли повернутися до своєї вільної країни», – відповів президент на пряме запитання одного з мешканців про те, чи буде війна з росією.