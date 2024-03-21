Федоров: Україна здатна виробляти до 2 мільйонів безпілотників на рік

Україна здатна збільшити виробництво безпілотників до 2 мільйонів одиниць на рік. Але для цього потрібна додаткова фінансова допомога від країн Заходу.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю The Guardian заявив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За словами міністра, український уряд "укладає контракти на набагато меншу суму, ніж здатні виробники в країні", тому що у Кабміну недостатньо коштів.
Федоров нагадав, що зараз Україна перебуває на шляху до показника виробництва понад 1 мільйон безпілотників на рік.
"Ми змогли настільки масштабувати ринок, що можемо виробляти більше одного або навіть двох мільйонів безпілотників (на рік - ред.)", - уточнив Федоров.
Він розповів, що у сфері виробництва безпілотників в Україні працює понад 200 компаній. З тих дронів, які використовують на полі бою, понад 90% виготовлено в Україні.
Федоров зазначив, що головна проблема у секторі безпілотників - фінансова. Наразі наша країна відчуває нестачу фінансової допомоги з боку США.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023