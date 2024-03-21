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Федоров: Україна здатна виробляти до 2 мільйонів безпілотників на рік
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Федоров: Україна здатна виробляти до 2 мільйонів безпілотників на рік

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Україна здатна збільшити виробництво безпілотників до 2 мільйонів одиниць на рік. Але для цього потрібна додаткова фінансова допомога від країн Заходу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю The Guardian заявив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За словами міністра, український уряд "укладає контракти на набагато меншу суму, ніж здатні виробники в країні", тому що у Кабміну недостатньо коштів.

Федоров нагадав, що зараз Україна перебуває на шляху до показника виробництва понад 1 мільйон безпілотників на рік.

"Ми змогли настільки масштабувати ринок, що можемо виробляти більше одного або навіть двох мільйонів безпілотників (на рік - ред.)", - уточнив Федоров.

Він розповів, що у сфері виробництва безпілотників в Україні працює понад 200 компаній. З тих дронів, які використовують на полі бою, понад 90% виготовлено в Україні.

Федоров зазначив, що головна проблема у секторі безпілотників - фінансова. Наразі наша країна відчуває нестачу фінансової допомоги з боку США.

Федоров
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