НБУ планує протестувати державну цифрову валюту - е-гривню

В Україні протестують державну цифрову валюту - е-гривню, після чого буде прийматися рішення про її впровадження.

Про це йдеться у матеріалі "Апострофа".

Тестування е-гривні проводитиме Національний банк України (НБУ), якій за підсумками експерименту і буде вирішувати, чи впроваджувати цифрову валюту на постійній основі.

Цифрова валюта – це не те ж саме, що й криптовалюта, хоча обидві працюють на блокчейні. Проте головна відмінність полягає в тому, що розпорядником цифрової валюти є регулятор - у випадку України це НБУ. Крім того, курс е-гривні буде таким самим як і звичайної гривні.

Цифрова валюта це також не те ж саме, що й безготівкова гривня. Хоча для пересічного українця принципової різниці з точку зору розрахунків між ними не буде.

"Якщо в країні сучасна платіжна система така, як в Україні, коли платежі доходять за 5-10 хвилин, то для споживача різницю між CBDC (цифрові валюти центральних банків) та фіатною нацвалютою помітити буде складно", - пояснив "Апострофу" економіст, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран.

Користувачі зможуть розраховуватися е-гривнями за допомогою так званих електронних гаманців, які в Україні законодавчо прирівняні до банківських рахунків, через відповідні застосунки на мобільних телефонах. Тобто йдеться перед усім про подальше спрощення та комфортність здійснення розрахунків.

Але варто знати, що цифрові гроші мають властивість залишати по собі так званий "цифровий слід", тобто дані про громадян та бізнес будуть для контролюючих органів як на долоні. А це означає, що українці можуть бути не в захваті від такої перспективи.

Втім, світовий досвід свідчить про те, що можна обійтися і без таких помітних слідів у використанні цифрових грошей. "Кращі результати показують ті центральні банки, які запропонували вигідні умови користування цифровою валютою, - каже Віталій Шапран. - Там, де CBDC була аналогом готівки за рівнем анонімності транзакцій, результати були кращими".