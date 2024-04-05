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Макрон: Заяви москви про український слід в організації стрілянини в ТЦ дивні і загрозливі

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Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на телефонну розмову міністра оборони країни Себастьяна Лекорню та глави міноборони рф сергія шойгу, яка відбулася 3 квітня.

Під час розмови у міноборони країни-агресорки заявили, що нібито мають відомості про український слід в організації стрілянини в ТЦ "Крокус" під москвою.

"Розраховуємо, що в даному випадку за цим не стоять французькі спецслужби", - погрожував шойгу своєму співрозмовнику.

Макрон назвав заяви міноборони росії щодо причетності України та країн Заходу у стрілянині в Крокус Сіті Холі "дивними і загрозливими".

"Смішно стверджувати, що за цим стоїть Франція, що за цим стоїть Україна. Це абсурд. Це не відповідає реальності, це маніпуляція інформацією, що зараз входить до російського військового арсеналу", - сказав президент Франції.

Також він зазначив, що його країна "поділилася інформацією" з рф про організаторів стрілянини.

"Я попросив керівників служб у відповідних міністерствах провести технічні розмови зі своїми російськими колегами, щоб висловити солідарність, і тому що у нас була корисна інформація - я не буду її розкривати - про походження та організацію цього нападу", - сказав Макрон.

Макрон
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