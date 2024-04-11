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У НКРЕКП розповіли українцям, як повернути гроші за переплату за постачання природного газу

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Українці можуть повернути переплату за постачання природного газу. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила конкретний порядок для отримання коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НКРЕКП.

Крок 1:

Першим із кроків, які рекомендується здійснити споживачам, є звернення до попереднього постачальника із заявою про повернення переплати за газ. Зробити це потрібно письмово, заповнивши форму: (заява 1). Відповідно до встановлених правил, переплата може бути зарахована на наступний розрахунковий період. Крім того, гроші можуть повернути на поточний рахунок протягом п'яти робочих днів після надходження запиту.

Крок 2:

У випадку, якщо попередній постачальник не виконав вимоги споживача щодо повернення переплати, слід звернутися до НКРЕКП зі зверненням (заява 2), додаючи копії документів, що підтверджують звернення до постачальника. Наголошується, що перед поданням скарги до НКРЕКП споживач повинен обов'язково виконати перший крок - звернення до постачальника.

З метою найшвидшого повернення коштів переплати побутовому споживачу необхідно ОБОВ’ЯЗКОВО здійснити крок 1.

Без його виконання у НКРЕКП відсутня можливість вжити дієвих заходів в поверненні споживачу переплати за послуги постачання природного газу.

Зазначається, що у випадку порушення правил ринку газу постачальникам можуть бути застосовані різноманітні санкції, включаючи штрафи та анулювання ліцензій.

газ, НКРЕКП
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