Єрмак: росія закупає західні верстати для виробництва зброї на кілька сотень мільйонів доларів

росія використовує для виробництва озброєнь західні верстати. Їхня загальна вартість досягає кількох сотень мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака у Telegram.

Він розповів, що західні верстати із числовим програмним управлінням росіяни використовують на виробництвах. Також питання у тому, де вони беруть софт для роботи верстатів.

"Загалом, все це - про зброю, якою нас вбивають", - наголосив Єрмак.

Він уточнив, що загальна сума вартості західних верстатів та їх запчастин, які є в розпорядженні рф, за 2023 рік становила 335 млн доларів, з яких 231.6 млн доларів - це самі верстати, а 123.3 млн доларів - це запчастини до них.

"Без верстатів росія не зможе виробляти озброєння та воювати", - додав керівник ОП.

Нагадаємо, останній місяць російські окупанти посилено обстрілюють Україну своїми ракетами та дронами. Для виробництва такого озброєння ворог використовує іноземні деталі.

У ракетах росіян неодноразово знаходили компоненти іноземного походження. Зокрема їх виробляли навіть компанії країн-союзників України.

Зокрема, у березні президент України Володимир Зеленський розповів, що у гіперзвукових ракетах "Кинжал" виявили щонайменше 49 іноземних деталей. Схожа ситуація і з Х-101.