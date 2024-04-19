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Єрмак: росія закупає західні верстати для виробництва зброї на кілька сотень мільйонів доларів

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росія використовує для виробництва озброєнь західні верстати. Їхня загальна вартість досягає кількох сотень мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака у Telegram.

Він розповів, що західні верстати із числовим програмним управлінням росіяни використовують на виробництвах. Також питання у тому, де вони беруть софт для роботи верстатів.

"Загалом, все це - про зброю, якою нас вбивають", - наголосив Єрмак.

Він уточнив, що загальна сума вартості західних верстатів та їх запчастин, які є в розпорядженні рф, за 2023 рік становила 335 млн доларів, з яких 231.6 млн доларів - це самі верстати, а 123.3 млн доларів - це запчастини до них.

"Без верстатів росія не зможе виробляти озброєння та воювати", - додав керівник ОП.

Нагадаємо, останній місяць російські окупанти посилено обстрілюють Україну своїми ракетами та дронами. Для виробництва такого озброєння ворог використовує іноземні деталі.

У ракетах росіян неодноразово знаходили компоненти іноземного походження. Зокрема їх виробляли навіть компанії країн-союзників України.

Зокрема, у березні президент України Володимир Зеленський розповів, що у гіперзвукових ракетах "Кинжал" виявили щонайменше 49 іноземних деталей. Схожа ситуація і з Х-101.

Єрмак
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