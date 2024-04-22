Єрмак: Ухвалене Палатою представників рішення про допомогу Україні збільшує наші шанси на перемогу

Ухвалене Палатою представників Конгресу США рішення про схвалення пакета допомоги Україні на $61 млрд збільшує шанси України на перемогу над росією, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю CNN.
"Це дуже важливе для нас рішення. Без сумніву, його ухвалення збільшує наші шанси на перемогу над агресором, особливо зараз, коли ми бачимо, що росія готується до нового наступу", - сказав Єрмак, повідомляє пресслужба Офісу президента.
Він подякував президенту США та його адміністрації за докладені зусилля, а також американському народу - за підтримку України.
За його словами, Україна найбільше потребує боєприпасів калібру 155 мм, ракет ATACMS, безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби, літаків F-16, додаткових систем Patriot і ракет до них.
"Без цього ми не можемо захистити наші міста і людей. Ми потребуємо поставок цього терміново, тому що ціна - життя українців", - наголосив Єрмак.
Він також укотре наголосив, що росія не зможе окупувати українські території, бо українці мужньо продовжують захищати свої землі до перемоги, а допомога партнерів, зокрема США, робить Україну сильнішою.
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