У Мінфіні назвали кількість видатків держбюджету на оборону за І квартал 2024 року

За січень - березень 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 408,2 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Фейсбуці.
"За січень-березень 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 408,2 млрд гривень або 58,9% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на оборону у березні спрямовано 173,1 млрд грн. Кошти були спрямовані на:
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