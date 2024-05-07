Від початку року Укрзалізниця перевезла рекордну кількість вантажів

АТ "Укрзалізниця" за січень-квітень 2024 року перевезла рекордну за час повномасштабного вторгнення кількість вантажів на експорт - 30,4 млн тонн вантажів, що на 48,8% більше аналогічного періоду минулого року.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
Зазначається, що від початку року залізницею в експортному сполученні було перевезено 30,4 млн тонн вантажів.
За словами голови правління "Укрзалізниці" Євгена Лященко, у 2024 році серед пріоритетів компанії – нарощування вантажоперевезень, зокрема, експорту, надважливого для економіки держави.
"Попри те, що ворог активізував свої удари по залізничній інфраструктурі, за результатами роботи впродовж останніх 4 місяців маємо рекордний показник перевезених вантажів у цьому сполученні", - зазначив він, додавши, що робота кожного залізничника, яка допомогла отримати цей результат, — важливий внесок у стабільність держави.
Серед основних вантажів, які експортувалися залізницею у 2024 році:
Загалом за січень-квітень 2024 року було перевезено 59,9 млн тон вантажів, що на 28,7% більше аналогічного періоду минулого року.
Додамо, загальний обсяг вантажоперевезень залізницею у лютому склав 14,55 млн тонн, що на 420 тис. тонн більше, ніж у січні.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023