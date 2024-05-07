Від початку року Укрзалізниця перевезла рекордну кількість вантажів

АТ "Укрзалізниця" за січень-квітень 2024 року перевезла рекордну за час повномасштабного вторгнення кількість вантажів на експорт - 30,4 млн тонн вантажів, що на 48,8% більше аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Зазначається, що від початку року залізницею в експортному сполученні було перевезено 30,4 млн тонн вантажів.

За словами голови правління "Укрзалізниці" Євгена Лященко, у 2024 році серед пріоритетів компанії – нарощування вантажоперевезень, зокрема, експорту, надважливого для економіки держави.

"Попри те, що ворог активізував свої удари по залізничній інфраструктурі, за результатами роботи впродовж останніх 4 місяців маємо рекордний показник перевезених вантажів у цьому сполученні", - зазначив він, додавши, що робота кожного залізничника, яка допомогла отримати цей результат, — важливий внесок у стабільність держави.

Серед основних вантажів, які експортувалися залізницею у 2024 році:

зерно – 12,9 млн тонн;

залізна і марганцева руда – 12,5 млн тонн;

чорні метали – 1,6 млн тонн;

мінбудматеріали – 867 тис тонн.

Загалом за січень-квітень 2024 року було перевезено 59,9 млн тон вантажів, що на 28,7% більше аналогічного періоду минулого року.

Додамо, загальний обсяг вантажоперевезень залізницею у лютому склав 14,55 млн тонн, що на 420 тис. тонн більше, ніж у січні.