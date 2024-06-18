Rheinmetall передасть Україні модернізовані танки для боротьби з ракетами і дронами

Компанія Rheinmetall передасть Україні модернізовані танки Frankenstein, призначені для боротьби з ракетами і дронами, передає The Telegraph.

Rheinmetall повідомила, що встановила сучасну зенітну систему Skyranger на корпуси Leopard 1. Ці системи озброєння здатні протистояти загрозам ближнього радіусу дії (йдеться про дрони і артобстріл).

Керівник відділу наземних систем компанії Rheinmetall Бйорн Бернхард зауважив, що все ще існує багато основних бойових танків Leopard 1, на яких можна було б встановити Skyranger з автоматичною гарматою калібру 35 мм.

Німецька компанія лише нещодавно розробила Skyranger. Установка цікава тим, що має складні датчики, круговий огляд яких становить 360 градусів.